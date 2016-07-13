​Кличко: під час ремонту дворів глави районів повинні дослухатися до побажань мешканців

Про це Київський міський голова Віталій Кличко заявив під час виїзної наради з главами районів.

Кличко зазначив, що у столиці продовжується капітальний ремонт міждворових та міжквартальних проїздів.

"Ми виділили безпрецедентну суму - 101 млн грн на ремонт міжквартальних та міждворових проїздів. Більше 180 дворів буде капітально відремонтовано. Кожен глава району повинен проконтролювати ці роботи, та спілкуватися з мешканцями, які краще інших знають та можуть підказати, де краще понизити бордюр чи прокласти доріжку", - сказав мер.

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Крім того, Віталій Кличко проінспектував капітальний ремонт вулиці Саксаганського на відрізку від вулиці Петлюри до площі Перемоги. "Ми збільшили видатки на ремонт доріг. Цього року в столиці відремонтують 51 дорогу. Наше ключове завдання - забезпечити комфорт та безпеку для киян", - наголосив мер.

Також Кличко перевірив як тривають роботи на вулиці Старонаводницькій. Останнього разу капітальний ремонт дорожнього покриття тут був у 2000 році. "Це вулиця з напруженим рухом. Минулого року тут виконали поточний ремонт від вул. Кутузова до буд. №40. Цього року вулицю відремонтують до перетину з Бульваром Дружби народів. Залишилось відремонтувати ще 2 тис.квадратних метрів тротуарів", - зазначив Віталій Кличко.

За словами директора КК "Київавтодор" Олександра Густєлєва, запланована реконструкція транспортної розв'язки між мостом Патона та бульваром Дружби народів. При цьому ця територія буде визначена як нульова форматна зона, де не буде рекламних конструкцій.