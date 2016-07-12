У центрі Києва сталося збройне пограбування банку

Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, на місце події прибули наряди патрульної поліції та слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції. На місці правоохоронці опитали працівників фінансової установи та імовірних свідків правопорушення.

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З’ясувалося, що озброєний розбійник зайшов у приміщення і почав вимагати готівку від працівників банку. У результаті йому віддали близько 100 тисяч гривень. Втім, на цьому він не заспокоївся, а велів охоронцю відчинити сейф. Коли нападник помітив, що чоловік устиг натиснути кнопку сигналізації, відразу ж вибіг на вулицю.

На місці події працюють співробітники поліції, які встановлюють обставини злочину. Проводяться заходи для затримання підозрюваного.