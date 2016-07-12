У дитячій поліклініці №1 Солом’янського району відремонтують два басейни

«Ця поліклініка – один із небагатьох медичних закладів, у якому передбачено наявність відділення відновлювального лікування. До складу відділення входять два басейни – для дітей молодшого віку, від 1 місяця до трьох років, та басейн для дітей старшого віку. На їхній базі зможуть проходити реабілітацію діти із захворюваннями дихальної системи, розладами постави, діти з неврологічною та ортопедичною патологією», – розповів Микола Поворозник.

Читайте такожУ Києві цього року відкриють 5 дитячих садків та 2 школи - Кличко

З його слів, басейни працювали з 1982 до 2010 року та жодного разу не ремонтувалися, а останні шість років взагалі не працювали.

«Поки впроваджується системна реформа медицини, міська влада вирішує локальні проблеми в сфері охорони здоров’я. Питання якісного медичного обслуговування дітей – одне з пріоритетних. Так, у 2015 році було виділено кошти для виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт цих басейнів. А першого липня 2016 року між медичним закладом та будівельною компанією підписано договір на виконання робіт із капітального ремонту басейнів. Щоб уникнути корупційної складової, були проведені відкриті торги на капітальний ремонт і вже за їхніми результатами визначено переможця», – зауважив Микола Поворозник.