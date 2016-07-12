У Києві цього року відкриють 5 дитячих садків та 2 школи - Кличко

Про це під час інспекції реконструкції дитячого садка № 423 на вул. Дегтярівській заявив київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє прес-служба КМДА.

"Зараз ми знаходимося біля дитсадка на Дегтярівській, який був побудований ще у 60-х роках. Більше 20 років він не використовувався за призначенням, у приміщенні розміщувалася санітарно-епідеміологічна служба району, – зазначив мер Києва. – Тепер же ми відновлюємо роботу дитсадка, і він відкриється після реконструкції вже у жовтні цього року".

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Кличко зауважив, що споруду повністю реконструюють, та буде надбудований третій поверх. Роботи фінансуються з міського бюджету, і всі необхідні кошти виділені.

"Дитсадок відповідатиме усім сучасним нормам, зокрема – енергозбереження та економного освітлення. Тут будуть встановлені теплонасоси, а також ми розглядаємо можливість встановлення сонячних батарей, – наголосив Кличко. – Дитсадок розрахований на 170 дітей та матиме 9 груп. 62 працівника дитсадочка отримають роботу".

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Київський міський голова підкреслив: "Ми інвестуємо у майбутнє – у наших дітей. Ми вдвічі цього року збільшили фінансування освіти, розуміючи, що інвестиції у цю сферу – пріоритет для міста".