У Київраді заблокували голосування щодо передачі скверу на Татарці мормонам

Як передає кореспондент УНІАН, питання стояло останнім у порядку денному засідання міськради.

Перед початком його розгляду депутати від ВО «Свобода» вийшли до трибуни і вимагали від головуючого на засіданні заступника міського голови - секретаря Київради Володимира Прокопіва не ставити проект на голосування. Однак Прокопів відповів, що оскільки питання стоїть у порядку денному, то він не може цього зробити. Тоді представники «Свободи» зайшли до президії і заблокували робоче місце Прокопіва.

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Після цього у засіданні було оголошено технічну перерву на 15 хвилин.

У сесійній залі перебував також народний депутат від «Свободи» Юрій Левченко, який обраний по київському мажоритарному округу та проживає на Татарці.

Взявши слово ще перед блокуванням трибуни, він повідомив, що проект рішення «Про скасування рішення Київради від 24 вересня 2015 р. «Про розірвання договору оренди земельної ділянки площею 0,9 га на вул. Глибочицькій, 5 у Шевченківському районі м.Києва, укладеного між Київрадою та Релігійним Управлінням церкви Ісуса Христа Святих останніх днів в Україні від 26 вересня 2005 р.» та внесення змін до договору оренди земельної ділянки дозволить забудувати гектар зеленої зони, а на Татарці більше немає вільної землі. Він закликав депутатів зберегти цю зелену зону для киян, їх відпочинку та нормального життя.

Левченко нагадав, що коли приймалось рішення про створення на цій території скверу і розірвання договору оренди землі з релігійною громадою, представники деяких політичних сил у Київраді підтримували збереження зеленої зони, тому депутат здивований, чому зараз змінились погляди на використання цієї землі.

Депутат Київради Роман Марченко, який подав проект рішення щодо зазначеної земельної ділянки після перерви заявив у сесійній залі, що церква на цій ділянці планує побудувати лише воскресну школу, і жодної багатоповерхової будівлі не буде, а незабудована земля буде впорядкована і доступна для відпочинку всіх мешканців мікрорайону.

Більшість присутніх депутатів підтримали пропозицію Прокопіва щодо того, що кожен бажаючий депутат має висловити власну думку з приводу вказано проекту закону. Однак секретар Київради зауважив, що в залі немає кворуму для продовження засідання, а тому питання не може сьогодні ставитись на голосування.

Засідання Київради оголошено закритим.