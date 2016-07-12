На Київщині жінка продала свою новонароджену дитину за 30 тисяч гривень

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, жінка, перебуваючи на останньому тижні вагітності, домовилась з потенційним покупцем про продаж дитини одразу після її народження.

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Зустріч відбулась біля Центральної районної лікарні Києво-Святошинського району в Боярці. Зловмисниця разом з дитиною і покупцем сіли до автомобіля та поїхали у Вишневе. На узбіччі автодороги в салоні автомобіля матір передала свою дитину, якій виповнилося лише три дні від народження, та медичне свідоцтво про народження.

Після одержання коштів зловмисницю затримали правоохоронці.

Жінці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми, вчинена щодо малолітньої особи) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.