У Києві затримали групу іноземців, які розстрілювали дорожні знаки

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління поліції в Київської області.

«Чоловіки кавказької зовнішності, рухаючись вулицями столиці на автомобілі Mercedes E200, здійснювали постріли з невідомої зброї у знаки дорожнього руху. Працівники поліції зупинили хуліганів. Ними виявилися четверо іноземців, двоє з яких раніше вже притягалися до кримінальної відповідальності за крадіжки та грабежі», - йдеться у повідомленні.

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Затримання відбулося в ніч на 10 липня, однак повідомлення про інцидент з‘явилося на сайті столичної поліції сьогодні. Правоохоронці вилучили у затриманих автомобіль, на якому вони пересувались, два пістолети іноземного виробництва з набоями до них без дозволу на зброю та чеки з ломбардів, про здачу ювелірних прикрас невідомого походження.

За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Правоохоронці перевіряють затриманих чоловіків на причетність до скоєння інших злочинів, в тому числі і до крадіжок та грабежів.