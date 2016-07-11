На ремонт акушерського відділення пологового будинку №3 в Києві виділено 15 мільйонів

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник під час робочого візиту до лікарняного закладу.

«Минулого року, в листопаді, у цьому пологовому будинку ми змінили керівництво. В першу чергу новий головний лікар провів ретельний аналіз надання якісної медичної допомоги у пологовому будинку, матеріально-технічної бази та забезпечення. Під час перевірки було виявлено, що умови перебування вагітних, породіль та новонароджених дітей не відповідають вимогам діючих нормативних актів, у тому числі в частині надання сучасної перинатальної допомоги й дотримання протиепідемічних та санітарно-гігієнічних вимог перебування пацієнтів. Із огляду на це, було прийнято рішення про модернізацію акушерського відділення № 2 та приведення умов перебування пацієнтів у відповідність до вимог діючих нормативних актів», – сказав Поворозник.

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За його словами, в результаті реконструкції планують створити нові сучасні палати та пологові зали, оснастити їх відповідним обладнанням для забезпечення надання кваліфікованої медичної допомоги, впровадити нові методики діагностики та лікування з використанням інноваційних технологій.

Так, після проведення робіт з капітального ремонту з переплануванням першого поверху акушерського відділення № 2 у пологовому будинку буде створено:

сімейні пологові палати – 2;

індивідуальні пологові палати – 4;

індивідуальні пологові зали – 4;

операційна зала – 1;

палати сумісного перебування: 3 палати на 2 ліжка;

палата інтенсивної терапії новонароджених на 3 ліжка.

палата інтенсивної терапії для жінок на 3 ліжка.