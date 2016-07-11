Німеччина зацікавилася добудовою Подільського мосту в Києві - КМДА

Як написав на своїй сторінці у Facebook директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Майзель, про це повідомив сьогодні, 11 липня, держсекретар Міністерства транспорту та цифрової інфраструктури ФРН Райнер Бомба в ході інспекції Подільського мостового переходу.

"Пан Райнер зазначив, що здивований поточним станом мосту, висловив зацікавленість в участі німецької сторони в добудові існуючого об'єкта. Плануємо у вересні зібрати робочу групу, яка складатиметься з фахівців із обох сторін. Уже в жовтні з міністром інфраструктури ФРН відбудеться робоча нарада в Києві або Берліні", - повідомив чиновник.

Він також додав, що завдяки інвестиціям з німецької сторони міст може бути добудований за 4 роки, а також завершено будівництво Подільсько-Вигурівської лінії столичного метрополітену на житловий масив Троєщина.

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Як повідомляє прес-служба КМДА, мер столиці Віталій Кличко, який разом з делегацією німецьких експертів та підприємців на чолі з Бомбою оглянув міст, зазначив що міст готовий наполовину, але для завершення будівництва необхідне фінансування, яке місто сьогодні з бюджету забезпечити не може.

"Міст стоїть уже багато часу без жодних змін. І мешканці Лівого берега запитують, коли матимуть можливість швидко діставатися Правого берега. Транспортна інфраструктура потребує інвестицій та розвитку. Зараз ми з держсекретарем Райнером Бомбою оглянули міст. Найближчим часом до України приїде міністр інфраструктури Німеччини. З нашими німецькими друзями ми вивчаємо, яким чином зможемо залучити інвестиції, щоб розвивати інфраструктуру Києва», – наголосив мер.

В свою чергу Бомба зазначив, що транспортне сполученням у Києві потребує вдосконалення, і запуск Подільсько-Воскресенського мосту є абсолютно необхідним.

"Те, що він стоїть недобудованим і не робить пересування киян комфортнішим – не на користь місту. Сьогодні є відповідні технології, які допоможуть забезпечити добудову сучасного мосту", – підкреслив держсекретар.

Він домовився з Кличком у вересні зібрати спільну робочу групу, у яку ввійдуть українські та німецькі фахівці, та окреслити подальші кроки.

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"Я пропоную всім спеціалістам, які зацікавлені в будівництві, зустрітися або в Німеччині, або тут, у Києві, і в широкому колі обговорити питання добудови Подільсько-Вокресенського мосту. Також я пропоную мерові зустрітися в Берліні з усіма фахівцями з обох сторін та обговорити, що необхідно для завершення будівництва, які фінансові ресурси потрібні та де знайти інвесторів. Я думаю, що цей проект буде цікавий міжнародним інвесторам", – зазначив Бомба.

"Якщо всі будуть разом наполегливо працювати, якщо ми знайдемо інвестора та Україна і Німеччина дійдуть згоди в цьому плані, то ми можемо впоратися за 4-5 років. Також можна розглядати і поступове введення мосту", – додав він.

"Наше завдання – використовувати успішний досвід німецької сторони для того, щоб втілити в Києві такі ж стандарти життя, як і в Німеччині. Одне із завдань, які я взяв на себе, – добудувати Подільсько-Воскресенський міст, який багато років стоїть недобудованим", – наголосив Кличко.

Як повідомляв УНІАН, за словами екс-заступника міністра інфраструктури України, експерта з питань транспорту Олександра Кави, нова гілка столичного метрополітену на Троєщину буде побудована не раніше 2030 року.

18 листопада 2011 року унікальний плавучий кран "Захарій LK-600", задіяний на будівництві мостового переходу, впав у річку й розламався в місці кріплення вантажної стріли. Внаслідок аварії ніхто не постраждав. При цьому за останні кілька років на мосту сталося кілька нещасних випадків, що призвели до смертельних наслідків.