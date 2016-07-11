В Києві планують побудувати нову розв’язку на перетині Перова та Ватутіна

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на підписане міським головою Віталієм Кличко розпорядження.

Замовником проектування та виконання будівельних робіт визначено комунальну корпорацію «Київавтодор».

Наразі вона має забезпечити розроблення проектної документації і проведення експертизи для визначення обсягів усіх робіт і їхнього кошторису.

Орієнтовна вартість будівництва становитиме близько 235,5 мільйона гривень.

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Облаштовуватимуть розв’язку за рахунок програм економічного і соціального розвитку Києва на 2016 та інші роки.

Зазначається, що нова транспортна розв’язка забезпечить безперебійний рух транспорту. За інформацією заступника голови КМДА Іллі Сагайдака, облаштування нової розв’язки дасть змогу поліпшити транспортну ситуацію в Деснянському районі, збільшити пропускну спроможність на проспекті Генерала Ватутіна та бульварі Перова з 25 до 45 тисяч автомобілів на добу, прискорить перевезення киян пасажирським громадським транспортом, позитивно вплине на екологічний стан за рахунок ліквідації заторів, а також розвантажить рух транспортної ділянки від станції метро «Петрівка» до житлового масиву Троєщина.