Бульвар Дружби народів у Києві можуть перейменувати на Миколи Міхновського, Новоросійську вулицю - на Опришківську

За відповідні проекти щодо перейменування можна проголосувати до 5 вересня, зайшовши за посиланням http://projects.kievcity.gov.ua/projects/?s=1.

Також у списку є і бульвар Кольцова у Святошинському районі, який пропонується перейменувати на бульвар Миколи Руденка.

На обговорення винесено і перейменування, зокрема, у Солом’янському районі: вулиці Виборзької - на вулицю Сім’ї Бродських, вулиці Олександра Горовиця - на вулицю Василя Барки;

- у Шевченківському районі: провулку Делегатського на провулок Федорівський, вулиці Тропініна - на вулицю Якубенківську;

- у Печерському районі: провулку Михайла Реута на провулок Памви Беринди;

- у Голосіївському районі: вулиці Гайдара - на вулицю Сім’ї Прахових;

- у Святошинському районі: вулиці генерала Наумова - на вулицю Людмили Фої, вулиці Семашка - на вулицю Миколи Павлушкова;

- в Оболонському районі: вулиці Маршала Тимошенка - на вулицю Миколи Кагарлицького;

- у Дніпровському районі: вулиці Новоросійської - на вулицю Опришківську.

Читайте такожУ Києві Московський проспект перейменували на Степана Бандери

Як повідомляв УНІАН, 11 березня в КМДА поінформували, що мер Києва Віталій Кличко підписав розпорядження про перейменування 79 вулиць, провулків, бульвару та площ столиці.

Перейменування вулиць столиці здійснюється на виконання закону про декомунізацію.

Наприкінці травня Кличко повідомив, що у Києві в рамках декомунізації залишилось перейменувати близько 10 вулиць, а майже 150 вулиць вже перейменовані.

Наразі на сайті КМДА триває обговорення з перейменування ще 7 вулиць міста. Голосування за проекти завершиться 13 липня.