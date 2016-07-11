У Києві вибухнула невстановлена речовина: постраждав чоловік
12:16, 11 липня 2016Київ
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Вибух стався у Солом'янському районі столиці.
У Києві вибухнула невстановлена речовина / espreso.tv
На вулиці Медовій у Солом'янському районі стався вибух невстановленої речовини. Про це повідомляє Эспрессо.TV.
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За інформацією видання, чоловік намагався розрізати болгаркою бочку, але не перевірив її вміст. Під час розрізання стався вибух.
В результаті вибуху чоловікові майже відірвало ногу. Його у важкому стані забрала "швидка".
За словами свідків, у бочці був або бензин, або розчинник.
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