У Києві вибухнула невстановлена речовина: постраждав чоловік

На вулиці Медовій у Солом'янському районі стався вибух невстановленої речовини. Про це повідомляє Эспрессо.TV.

Читайте такожЗайняти місце вождя: у центрі Києва на місці поваленого пам'ятника Леніну відкриють тимчасову інсталяцію

За інформацією видання, чоловік намагався розрізати болгаркою бочку, але не перевірив її вміст. Під час розрізання стався вибух.

В результаті вибуху чоловікові майже відірвало ногу. Його у важкому стані забрала "швидка".

За словами свідків, у бочці був або бензин, або розчинник.