Столична влада підтримуватиме всі smart-проекти, що працюватимуть на благо киян - Кличко

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київського міського голови Віталія Кличка, про це він заявив під час відкриття конкурсу-хакатону міських проектів, що використовують відкриті дані, який організували ініціативна група Kyiv Smart City та 1991 Open Data Incubator.

"Ми максимально підтримуватимемо всі ті "розумні" проекти, які розвиватимуть місто. Ми вивчаємо іноземний досвід, але і дуже важливо втілювати в життя ті проекти, які розробляються тут і адаптовані до наших місцевих умов. Ми будемо надавати всі можливості для їх швидкого впровадження", - сказав Кличко.

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Він нагадав, що ініціатива Kyiv Smart City стартувала понад рік тому і поєднала зусилля влади міста, бізнесу та громадськості, щоб запустити процес інновацій в столиці.

"Для нас smart city – це, насамперед, комфорт громадян. Можливість взаємодії бізнесу, талантів з владою. Нові ідеї для оптимізація і вдосконалення всіх процесів у КМДА", - додав столичний голова.

Кличко підкреслив, що за цей час була впроваджена велика кількість цифрових smart-проектів, які щодня працюють на забезпечення життєдіяльності міста та його мешканців. Зокрема, це і відкритий бюджет столиці, й електронні державні закупівлі, система інформування киян тощо.

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Мер додав, що завдяки відкритості та прозорості бюджетних процесів надходження до столичного бюджету вдалося збільшити на 30%.

Стартапи, які пройшли відбір, стануть частиною інкубаційної програми у Kyiv Smart City Hub та будуть підтримані Київської міською державною адміністрацією. А вже восени 2016 року вони стануть частиною “розумної” цифрової інфраструктури міста.

Інкубаційна підтримка відібраних проектів у Kyiv Smart City Hub відбуватиметься протягом 12 тижнів, з 18 липня до 2 жовтня. Проекти спрямовані на розвиток соціальної сфери, підвищення безпеки пересування містом, підвищення якості медичного обслуговування тощо.