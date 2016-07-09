Кличко: На оновлення зоопарку більшу частину коштів залучатимуть від меценатів та спонсорів

Про це в інтерв’ю телеканалу «Київ» заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

«У 2019-му році столичний зоопарк святкуватиме 110-річчя з дня заснування. І ми повинні зробити його привабливим і сучасним», - наголосив Кличко.

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Мер столиці зауважив, що у 2007-му році Київський зоопарк виключили з Європейської асоціації зоопарків світу, бо він не відповідав критеріям утримання тварин. «Наше завдання – дати нове життя столичному зоопарку, - сказав Кличко. - Для цього я залучив іноземних фахівців з Голландії, Німеччини, Австрії, до Києва також приїжджали представники асоціації зоопарків. Вони пообіцяли надати свою допомогу, щоби київський зоопарк повернувся до Європейської асоціації».

Кличко також додав, що за часи діяльності попереднього керівництва зоопарку у підприємства накопичилися величезні борги. «Два роки тому ми змінили керівництво, адже у зоопарку були борги на 10 мільйонів гривень. За цей час звіринець не лише повернув борги, а й отримав прибуток – з початку року зоопарк заробив 3 мільйона гривень. Тепер же ми працюємо над оновленням зоопарку. Впевнений, що разом ми перетворимо Київський звіринець на один із найкращих у світі, на місце, яке даруватиме позитивні емоції і дітям, і дорослим», - підкреслив Кличко.

Раніше УНІАН повідомляв, що мер Києва Віталій Кличко презентував Концепцію оновлення і розвитку столичного зоопарку. Розповідаючи про концепцію оновлення зоопарку, мер Києва відзначив, що основна мета - зробити київський звіринець справжнім місцем для сімейного дозвілля.

Він відзначив, що під час оновлення звіринцю буде збережена уся унікальна колекція рослин, а основними матеріалами для реконструкції будуть дерево, камінь та скло. Під час реконструкції зоопарк продовжуватиме працювати.