Зайняти місце вождя: у центрі Києва на місці поваленого пам'ятника Леніну відкриють тимчасову інсталяцію

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

Автором інсталяції є мексиканська художниця Синтія Гутьєррес. Цей проект було обрано міжнародним журі в результаті відкритого конкурсу серед 21 заявки від художників і мистецьких колективів з різних країн світу.

Кожний, хто до 14 липня прийде ознайомитись з інсталяцією, зможе піднятися сходами та зайняти порожній простір п’єдесталу на кілька хвилин.

Інсталяція відкривається в рамках проекту «Суспільна угода» фонду «Ізоляція» за підтримки Департаменту культури і Департаменту містобудування та архітектури КМДА.

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У міськадміністрації зазначають, що «Суспільна угода» фонду «Ізоляція» стартувала в Києві 30 червня і триватиме до 24 серпня. В її рамках буде представлено роботи ще 11 митців із десяти країн світу. Також заплановано проведення перформансів, воркшопів, лекцій і публічних дискусій із залученням громади, активістів, представників місцевого врядування щодо тимчасової інсталяції та ролі пам’ятних об’єктів.

«Ізоляція» – це неприбуткова недержавна платформа сучасної культури, що була заснована в Донецьку в 2010 році та переїхала до Києва в червні 2014 року після захоплення його території терористами.