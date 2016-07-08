Зайняти місце вождя: у центрі Києва на місці поваленого пам'ятника Леніну відкриють тимчасову інсталяцію
Завтра, 9 липня, на місці поваленого памʼятника Леніну на бульварі Тараса Шевченка відкриється тимчасова інсталяція "Населяючи тіні" (Inhabiting Shadows).
Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.
Автором інсталяції є мексиканська художниця Синтія Гутьєррес. Цей проект було обрано міжнародним журі в результаті відкритого конкурсу серед 21 заявки від художників і мистецьких колективів з різних країн світу.
Кожний, хто до 14 липня прийде ознайомитись з інсталяцією, зможе піднятися сходами та зайняти порожній простір п’єдесталу на кілька хвилин.
Інсталяція відкривається в рамках проекту «Суспільна угода» фонду «Ізоляція» за підтримки Департаменту культури і Департаменту містобудування та архітектури КМДА.
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У міськадміністрації зазначають, що «Суспільна угода» фонду «Ізоляція» стартувала в Києві 30 червня і триватиме до 24 серпня. В її рамках буде представлено роботи ще 11 митців із десяти країн світу. Також заплановано проведення перформансів, воркшопів, лекцій і публічних дискусій із залученням громади, активістів, представників місцевого врядування щодо тимчасової інсталяції та ролі пам’ятних об’єктів.
«Ізоляція» – це неприбуткова недержавна платформа сучасної культури, що була заснована в Донецьку в 2010 році та переїхала до Києва в червні 2014 року після захоплення його території терористами.