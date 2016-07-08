Київський фунікулер закривають на щорічний ремонт

18:09, 08 липня 2016
Київ
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Київський фунікулер з 18 липня орієнтовно до 18 серпня закриють на щорічний ремонт.

/ Фото УНИАН

Про це повідомляє комунальне підприємство «Київпастранс».

«Регламенті, ремонтні роботи окремих вузлів унікального транспорту відбувається щорічно, згідно Правил будови утримання та огляду похилих рейко-канатних підйомників», - йдеться в повідомленні.

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Завершаться щорічні регламентні роботи з виконання капітального ремонту окремих вузлів випробувальними роботами, результати яких приймають спеціалісти Державного підприємства "Київський експертно технічний центр Держгірпромнагляду України".

Позитивна оцінка експертів надасть дозвіл на експлуатацію фунікулера на наступний рік.

У процесі оновлення фунікулера фахівці перевірять справність коліс, гальм, тягового приводу, керування, зв'язок та сигналізацію.

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