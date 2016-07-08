Київський фунікулер закривають на щорічний ремонт

Київський фунікулер з 18 липня орієнтовно до 18 серпня закриють на щорічний ремонт.

Про це повідомляє комунальне підприємство «Київпастранс». «Регламенті, ремонтні роботи окремих вузлів унікального транспорту відбувається щорічно, згідно Правил будови утримання та огляду похилих рейко-канатних підйомників», - йдеться в повідомленні. Читайте такожУ Києві відкрили реконструйований фунікулер (фоторепортаж) Завершаться щорічні регламентні роботи з виконання капітального ремонту окремих вузлів випробувальними роботами, результати яких приймають спеціалісти Державного підприємства "Київський експертно технічний центр Держгірпромнагляду України". Позитивна оцінка експертів надасть дозвіл на експлуатацію фунікулера на наступний рік. У процесі оновлення фунікулера фахівці перевірять справність коліс, гальм, тягового приводу, керування, зв'язок та сигналізацію.

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