В Києві остаточно зупинили скандальне будівництво на вулиці Гончара

За ініціативи мера Києва 8 липня пройшла спільна перевірка Департаменту міського благоустрою КМДА та Держархбудінспекції об’єкту на вулиці Гончара,17-23. Експерти виявили, що замовник робіт провів корегування проекту будівництва без отримання на це відповідного дозволу.

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Мер Віталій Кличко заявив, що нарешті вдалось остаточно зупинити найскандальніше будівництво в Києві. Після перевірки дозвіл ТОВ «Інвестиційно-будівельна група» на зведення житлового комплексу з вбудованим паркінгом був анульований.

Нагадаємо, що через зведення житлового комплексу на вулиці Гончара в межах буферної зони Софії Київської представники ЮНЕСКО погрожували виключити Київ з охоронного переліку.