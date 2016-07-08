У Києві з двох банкоматів викрали півмільйона гривень
У Києві пограбували два банкомати - у Святошинскому і Дарницькому районах.
Як повідомляє відділ комунікації ГУ Національної поліції в місті Києві, пізно вночі спрацювала сигналізація в банкоматі, встановленому в магазині на вулиці Академіка Булаховського у Святошинському районі.
Працівники охоронної фірми та поліція виявили пошкоджені дверцята банкомата і відсутність чотирьох касет із готівкою.
Остаточна сума збитків буде встановлена після інвентаризації. За попередніми підрахунками, зловмисники викрали понад 300 тисяч гривень.
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Очевидці бачили, як двоє невідомих у масках та рукавицях із сумками сідали в автомобіль темно-синього кольору і поїхали у невідомому напрямку.
У Дарницькому районі на проспекті Миколи Бажана вдень невідомі чоловіки у масках та пов'язках на обличчах спочатку пошкодили камери спостереження, а потім відчинили банкомат, з якого викрали майже 200 тисяч гривень. Після скоєного чоловіки втекли.
Відкрито кримінальні провадження за ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
Правоохоронці проводять розшукові заходи. В поліцейських є підстави вважати, що в обох випадках діяли одні і ті ж люди.