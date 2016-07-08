Столична поліція розшукує трьох чоловіків, які стріляли у відвідувача кафе
Столична поліція розшукує трьох чоловіків, які стріляли у відвідувача кафе.
Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП в м.Києві, подія сталася 7 липня в одному з кафе на вулиці Курнатовського, в якому відпочивав 40-річний киянин.
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До приміщення зайшли троє невідомих чоловіків і відразу попрямували до відвідувача. Між чоловіками зав’язалася бійка, внаслідок якої киянин отримав вогнепальні поранення тіла. Наразі він перебуває в лікарняному закладі.
На місці події слідчі та оперативники вилучили чотири гільзи та кулю. Зі слів свідків, нападники з місця події зникли на автомобілі "Рено" чорного кольору.
Слідчим відділом Дніпровського управління поліції відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а відтак розпочате кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Правоохоронці проводять комплекс оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення та затримання зловмисників.