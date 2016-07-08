У Києві наприкінці літа розпочнеться капітальний ремонт проспекту Глушкова та Одеської площі

Про це заявив Київський міський голова Віталій Кличко під час інспекції стану проспекту Глушкова, повідомили УНІАН у прес-службі мера.

За словами Кличка, ця дорога є одним з найбільш завантажених в’їздів у Київ і перебуває в незадовільному стані. Востаннє капітальний ремонт, зокрема Одеського шляхопроводу проводився у 1987 році.

Як сказав мер, дорожники відремонтують опори шляхопроводу, прокладуть оновлене мостове полотно, відремонтують покриття на елементах транспортної розв’язки і тротуарах на підходах до шляхопроводу.

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Також запланований капітальний ремонт проспекту Глушкова від вулиці Васильківської до межі міста.

"Таким чином ми повністю оновимо під’їзд до Києва з боку Одеської траси", - сказав Кличко.

За словами директора "Київавтодору" Олександра Густелєва, потреба в капітальному ремонті проспекту з'явилася після прокладання комунікацій до новобудов, оскільки відремонтовані частини дорожнього полотна почали просідати і створювати небезпеку для водіїв.

"Наше завдання - зробити Київ комфортним. Одна зі складових - це якісні дороги на вулицях міста. Ми робимо все, аби дороги у Києві відповідали європейським та світовим стандартам. Цього року ми збільшили фінансування ремонту доріг до 1 млрд 52 млн грн. До кінця 2016 року ми планували капітально відремонтувати 44 дороги, але за рахунок перевищення надходжень до бюджету столиці за перший квартал зможемо відремонтувати 51 вулицю", - підкреслив Кличко.