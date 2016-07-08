Кличко: Підвищення тарифів збільшить борги населення вдвічі, це може призвести до колапсу сфери ЖКГ

Про це у коментарі журналістам заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

«Підвищення тарифів може призвести до колапсу житлово-комунальної сфери. На сьогоднішній день борги за сплату житлово-комунальних послуг тільки в Києві становлять більше 1 мільярда гривень. Існує велика загроза, що через підвищення тарифів заборгованість може вирости вдвічі, а це – шлях до колапсу ЖКГ», – зазначив мер, передає прес-служба КМДА.

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«Підняття тарифів сьогодні найболючіше питання для населення. І наше завдання зробити так, щоб люди могли сплачувати рахунки. Тарифи підвищуються, але ж пенсії та зарплатня залишаються на тому ж рівні. Ми звернулися до парламенту та уряду скасувати постанову 758 та переглянути тарифи. Мораторій, ухвалений Київрадою, діятиме до 1 жовтня і, сподіваюся, що цього часу парламент та уряд знайдуть спосіб зробити так, щоб тарифи були справедливими», – наголосив мер Києва.

Віталій Кличко зауважив, що сьогодні бюджет жодного міста не зможе витримати відшкодування різниці у тарифах.

«Сьогодні проблему тарифів, які не встановлює місцева влада, намагаються перекласти саме на її плечі. Бюджет жодного міста, і столиці теж, не витримає навантаження, якщо ми самотужки будемо компенсувати цю різницю в тарифах. Уряд уже скасував компенсацію за проїзд пільговиків у київському транспорті. І сьогодні столичний бюджет відшкодовує ці кошти перевізникам, а велика кількість людей може пересуватися містом безкоштовно», – зауважив мер.