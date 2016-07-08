Гройсман розкритикував ініціативу Київради заборонити підвищення тарифів на комунальні послуги

Про це під час виступу в парламенті сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Наскільки я знаю, мораторій на тарифи на тепло в Києві встановлено до 1 жовтня. У мене є серйозне повідомлення з цього приводу: до 1 жовтня ніхто тепло виробляти не буде. Я не знаю, навіщо було ухвалювати таке рішення. Я був мером, і я розумію, про що йдеться, - сказав очільник уряду. - Позиція номер два: прийняте рішення - це рішення Києва. У неї тільки бюджет розвитку - близько 4 млрд грн. Якщо вона хоче взяти з бюджету мільярди гривень, щоб компенсувати тарифи, - її право. У неї достатньо коштів, які вона може використовувати. Але я повинен зазначити: у Києві досить елітної нерухомості. І якщо міськрада хоче компенсувати за рахунок бюджету ціни на газ для елітних будинків - будь ласка, це її право. Я б на її місці робив би проекти енергоефективності: модернізацію обладнання, заміну котелень, зменшення витрат (ресурсів - УНІАН), підвищення якості питної води, утеплення будинків. Це мало би добрий ефект, зробило б Київ енергоефективним. Але в іншому це її рішення, вона за нього відповідає».

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Крім того, Гройсман наголосив, що уряд не чинитиме перешкод, якщо влада Києва знайде джерело поставок дешевого газу в місто. «Якщо є десь газ дешевший і міськрада може його імпортувати, ми будемо тільки вітати і підтримувати таке рішення, - сказав він. - Тарифи на тепло, гарячу і холодну воду та інші послуги подають комунальні підприємства Києва та інших міст. Уряд до цього стосунку не має. Ми поставили граничну ціну на газ. Якщо Київ знає, де купити газ дешевший, - нехай купує, ми тільки вітатимемо. Наша постанова свідчить про те, що газ дорожчий 6879 грн (за тисячу кубометрів - УНІАН) бути не може, а дешевший - будь ласка. Знайдете - будь ласка. Це її (міської влади - УНІАН) вибір».

Як повідомляв УНІАН, Київрада 7 липня заборонила всім структурам і підрозділам комунальних підприємств столиці нараховувати плату за житлово-комунальні послуги за новими, підвищеними тарифами. Рішення передбачає мораторій до 1 жовтня 2016 року на введення в дію підвищених цін і тарифів для населення на житлово-комунальні послуги. Також забороняються нарахування за розрахунками з 1 липня і стягнення з населення столиці пені за несвоєчасне внесення плати за ЖКП.