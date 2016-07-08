У столиці з'явився перший пішохідний перехід на сонячних батареях

Про це під час презентації проекту освітлення пішохідних переходів та інспекції пілотного об’єкту у Святошинському районі заявив мер Києва Віталій Кличко, передає прес-служба КМДА.

«Сьогодні ми презентуємо проект встановлення освітлення пішохідних переходів, яке працюватиме у нічний час. І першим освітлення отримав перехід на вулиці Туполєва. Це пілотний проект і я запропонував внести деякі корективи, зокрема, облаштувати підвищений перехід, який змусить водіїв знижувати швидкість. Ця система добре себе зарекомендувала, і вона відповідає сучасним європейським стандартам безпеки пішоходів», – наголосив мер столиці.

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Він зазначив, що новий перехід обладнаний лампами, які живляться від сонячних батарей.

«Ця сучасна технологія дозволяє нам зробити освітлення навіть там, де є проблеми з підведенням електромереж», – зауважив Віталій Кличко та підкреслив, що на реалізацію проекту міська влада виділила 20 мільйонів гривень.

«До кінця року освітлення буде на близько 260-ти пішохідних переходах в усіх районах столиці. Це, перш за все, – безпека киян. Бо сьогодні є чимало випадків дорожньо-транспортних пригод, в яких постраждали пішоходи на нерегульованих пішохідних переходах. І основна причина – недостатнє вуличне освітлення переходів у нічний час», – зауважив Віталій Кличко.

Мер Києва додав, що при формуванні переліку переходів, де буде встановлене освітлення, була врахована інформація щодо аварійності на пішохідних переходах.

«Впровадження цього проекту дозволить підвищити рівень безпеки дорожнього руху, зменшити кількість ДТП за участю пішоходів. Адже, перш за все, ми маємо піклуватись про безпеку жителів Києва», – сказав Віталій Кличко.