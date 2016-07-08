У Києві викрито конвертаційний центр з обігом у майже 500 мільйонів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.

Учасники конвертаційного центру надавали послуги з виведення у тіньовий обіг коштів державних підприємств з використанням суб’єктів підприємницької діяльності.

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Під час обшуків було вилучено печатки суб’єктів господарської діяльності, банківські картки, гроші у сумі 1,5 млн грн, ноутбуки з програмними засобами «клієнт-банк», флеш-накопичувачі, мобільні телефони, блокноти з робочими записами, а також підроблені документи правоохоронних та інших державних органів на ім’я одного з організаторів конвертаційного центру, а також інші докази, що підтверджують протиправну діяльність його учасників.

Загальний обсяг коштів, виведених з реального сектору економіки упродовж 2015-2016 років, складає понад 500 млн гривень. На даний час Державною службою фінансового моніторингу України заблоковано рахунки підприємств, які задіяні в діяльності конвертаційного центру.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального Кодексу. Досудове слідство триває.