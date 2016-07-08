Кличко сподівається, що парламент і уряд зроблять ціну на ЖКП прийнятною для населення

Про це йдеться в коментарі мера міста щодо сьогоднішнього рішення Київради щодо заборони здійснення нарахувань за ЖКП за новими тарифами, які НКРЄ оголосила для запровадження з 1 липня.

Кличко зазначив, в сьогоднішньому рішенні Київради йдеться про те, що мораторій діятиме до 1 жовтня. «І ми сподіваємося що до цього часу і парламент, і уряд знайдуть спосіб зробити так, щоб тарифи були справедливими. Такими, які люди зможуть сплачувати. Бо сьогодні дуже багато людей не в змозі платити за шаленими рахунками, що призведе до зростання боргів населення та поставить під загрозу ефективну роботу житлово-комунального господарства», - наголосив мер.

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Він зазначив, що механізм виконання мораторію опрацює робоча група Київради.

«Це була ініціатива депутатів (рішення про введення мораторію – УНІАН). І всі ми знаємо, що питання підвищення тарифів сьогодні найболючіше для населення. На попередньому засіданні, минулого тижня, Київрада також ухвалила звернення до парламенту і уряду скасувати постанову кабміну 758 про підвищення цін на газ для населення без індексації зарплат і пенсій. І ми на цьому наполягаємо», - наголосив мер.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні депутати Київради проголосували за рішення «Про встановлення мораторію (заборони) на введення з 1 липня дії підвищення тарифів для населення на ЖКП в м.Києві»: документ підтримали 75 з 93 депутатів.

Проект рішення був підготовлений та представлений в Київраді головою фракції «Єдність», колишнім міським головою столиці Олександром Омельченком.