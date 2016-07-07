Більшість лікарень столиці забезпечені автономними резервними джерелами живлення

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

«Мережа закладів Департаменту охорони здоров’я налічує 57 медичних установ із стаціонарними відділеннями. З них 38 медичних закладів відносяться до особливої категорії (мають операційні блоки, відділення реанімації тощо) та підлягають обладнанню автономними джерелами електропостачання (дизель- генераторами). З 2006 до 2015 року у 22 лікарняних закладах забезпечено безперебійне електропостачання: в 15 лікарнях – 20 стаціонарних дизель-генераторів, і в 7 закладах – 10 малопотужних пересувних джерел живлення», – каже Микола Поворозник.

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З його слів, за кошти, передбачені Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва, у 2016 році введено в експлуатацію 4 дизель-генератора.

«Крім того, до кінця 2016 року відповідно до Програми заплановано встановлення дизель-генераторів у 3 медичних закладах. Наразі розроблено проект розпорядження КМДА «Про визначення замовника робіт з встановлення автономних джерел електропостачання в закладах охорони здоров’я» згідно з яким заплановано оснащення дизель-генераторами ще 5 медичних закладів. Також, у рамках реконструкції будівель Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини заплановано встановлення дизель-генератора», – зауважив заступник голови КМДА Микола Поворозник.