У центрі Києва застрелили чоловіка на порозі власної квартири - поліція

21:30, 07 липня 2016
Київ
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Сьогодні вранці в під'їзді житлового будинку на проспекті Свободи, невідомі особи застрелили чоловіка.

патрульная полиция / УНИАН

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Києва.

Зазначається, що чоловік 1977 року народження помер в результаті вогнепального поранення в спину, яке він отримав біля дверей власної квартири.

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За словами очевидців, загиблий напередодні вбивства вживав алкогольні напої. Близько 4 години ранку його бачили в супермаркеті, де він купував спиртне.

В даний час поліція розшукує вбивць чоловіка.

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