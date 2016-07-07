У центрі Києва застрелили чоловіка на порозі власної квартири - поліція
21:30, 07 липня 2016Київ
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Сьогодні вранці в під'їзді житлового будинку на проспекті Свободи, невідомі особи застрелили чоловіка.
В даний час поліція розшукує вбивць чоловіка / УНІАН
Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Києва.
Зазначається, що чоловік 1977 року народження помер в результаті вогнепального поранення в спину, яке він отримав біля дверей власної квартири.
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За словами очевидців, загиблий напередодні вбивства вживав алкогольні напої. Близько 4 години ранку його бачили в супермаркеті, де він купував спиртне.
В даний час поліція розшукує вбивць чоловіка.
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