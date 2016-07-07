Київрада заборонила підвищення тарифів на комунальні послуги

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний проект рішення, внесений на розгляд сьогоднішнього засідання Київради як невідкладний, проголосували 75 з 93 депутатів.

Проект рішення «Про встановлення мораторію (заборони) на введення з 1 липня дії підвищення тарифів для населення на ЖКП в м.Києві» був підготовлений та представлений в Київраді головою фракції «Єдність», колишнім міським головою столиці Олександром Омельченком.

За його словами, якщо ввести нові тарифи, то понад 20% з бюджету кожної сім’ї витрачатиметься на оплату послуг навіть при субсидіях.

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«В Європі в найдорожчій країні Німеччини 12,5% від бюджету німецької сім’ї йде на комунальні послуги. Це при тому, що заробітна плата щомісячна у 24 рази там вища у євро, ніж наша тут у гривні», - наголосив Омельченко.

Він підкреслив, що пропозиція введення нових тарифів статистично перетворює 9 млн. сімей, які в Україні будуть користуватися так званими «пільгами», у жебраків.

Омельченко повідомив, що на сьогодні в судах Києва знаходиться 17 тис. справ з несплати за послуги, надані за тарифами, що діяли до останнього рішення НКРЕКП.

Екс-голова Києва нагадав, що 30 травня Верховний суд України звернувся до Конституційного суду з проханням дати тлумачення статтям Основного закону щодо права створення такої комісії як НКРЕКП та її права на встановлення тарифів.

«Сумнів у Верховного суду є? Є! Відповідь дасть КС. У нас теж є сумнів», - сказав Омельченко.

Він зауважив, що нині незрозуміло, на якій підставі НКРЕКП встановило тарифи та дату їх введення.

«У положенні НКРЕКП нема права встановлювати тарифи, а тим більше встановлювати термін – з 1 липня. У них є в положенні тільки право оцінену характеристику собівартості давати тарифам та їх супроводження, а не встановлювати їх дату», - заявив Омельченко.

Він закликав всіх депутатів підтримати проект.

«За умови, якщо рішення підтримає більше дві третини депутатів – це дає підстави 100% міському голові підписати рішення і дає гарантії всім без винятку в Києві правоохоронним органам рахуватися з рішенням сесії, депутатів, яким кияни вручили свою долю», - підкреслив екс-голова столиці.

Він також нагадав, що Київ є взірцем для інших міст України.

«І я переконаний, що наступного тижня всі міські, крупні обласні центр приймуть такі самі рішення. Бо підписуючи таке рішення міський голова Києва, який є президентом Асоціації міст України, подасть приклад. І я переконаний, що АМУ підтримає по всій Україні наше рішення», - додав Омельченко.