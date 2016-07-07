Вкладникам банку "Хрещатик" виплатили 2,5 мільярда – заступник Кличка

Про це, з посиланням на оперативні дані, повідомив перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс.

Він подякував представникам Фонду та запевнив, що КМДА і надалі буде тримати це питання на контролі.

«Ми доклали всіх зусиль, щоб кияни не залишалися наодинці з проблемами, що виникли через неплатоспроможність банку «Хрещатик». І мені дуже приємно, що із 2 млрд 780 млн грн залишилося виплатити тільки 220 млн грн. Я вірю, що найближчим часом решта виплат буде здійснена і люди отримають свої гроші», – коментує Пліс.

Що стосується виплат киянам, чиї вклади перевищували 250 тис. грн, то це питання має розглядатися у законному порядку – переконаний перший заступник голови КМДА.

«Нам вдалося мінімізувати ризики для пересічних киян, і це свідчить про те, що вертикаль місцевої влади працює злагоджено та погоджено між собою та з усіма виконавчими органами», – підкреслив Пліс.