Кличко: бюджетний комітет Ради дослухався нашого звернення і відхилив законопроект про акцизи

Про це під час засідання Київради заявив мер Києва Віталій Кличко.

«Хочу повідомити, що вчора – після донесення моєї позиції, як мера столиці, колег з інших міст і позиції голови Антимонопольного комітету України – бюджетний комітет парламенту дослухався і відхилив законопроект про акцизи. Я переконаний, що такі «законодавчі ініціативи» йдуть врозріз із принципами децентралізації», – наголосив Віталій Кличко.

Мер столиці зазначив, що проектом закону передбачалося, що з місцевих бюджетів будуть додатково вилучати 30% акцизу на торгівлю нафтопродуктами і направляти ці кошти в обласні бюджети на ремонт доріг.

«Це взагалі дивна «економіка», коли й так у міст забирають стільки зібраних грошей!», – підкреслив Віталій Кличко.