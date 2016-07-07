Кличко: бюджетний комітет Ради дослухався нашого звернення і відхилив законопроект про акцизи
Бюджетний комітет парламенту після звернення Київського міського голови, мерів міст України та голови Антимонопольного комітету України відхилив законопроект про акцизи, яким пропонувалося вилучати з місцевих бюджетів 30% акцизу на торгівлю нафтопродуктами.
Про це під час засідання Київради заявив мер Києва Віталій Кличко.
«Хочу повідомити, що вчора – після донесення моєї позиції, як мера столиці, колег з інших міст і позиції голови Антимонопольного комітету України – бюджетний комітет парламенту дослухався і відхилив законопроект про акцизи. Я переконаний, що такі «законодавчі ініціативи» йдуть врозріз із принципами децентралізації», – наголосив Віталій Кличко.
Мер столиці зазначив, що проектом закону передбачалося, що з місцевих бюджетів будуть додатково вилучати 30% акцизу на торгівлю нафтопродуктами і направляти ці кошти в обласні бюджети на ремонт доріг.
«Це взагалі дивна «економіка», коли й так у міст забирають стільки зібраних грошей!», – підкреслив Віталій Кличко.