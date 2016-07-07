У Києві Московський проспект перейменували на Степана Бандери

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні Київради.

За нього проголосували 87 з 97 зареєстрованих депутатів.

Проект рішення був поданий на розгляд як невідкладний і внесений в порядок денний за ініціативи Київського міського голови.

За словами заступника міського голови-секретаря Київради Володимира Прокопіва, документ включає перейменування загалом двох проспектів та п’яти вулиць. Водночас при погодженні документу під час процедури його підготовки до розгляду на засіданні, проект отримав зауваження, що стосуються двох з семи пунктів перейменувань. Зважаючи на це, Прокопів запропонував голосувати за проект без двох відповідних пунктів.

Таким чином, було знято питання перейменування проспекту Генерала Ватутіна, який передбачалось назвати на честь Романа Шухевича, а також вулиці Ванди Василевської - у Всеволода Змієнка.

Відповідно до прийнятого сьогодні рішення, нові назви отримали: вулиця Кутузова – тепер це вулиця Генерала Алмазова, провулок Кутузова - провулок Євгена Гуцала, вулиця Баумана - вулиця Януша Корчака, вулиця Суворова – тепер вулиця Михайла Омеляновича-Павленка.

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Зокрема, вул. Баумана на вул. Януша Корчака, вул. Ванди Василевської на вул. Змієнка, вул. Кутузова на вул. Генерала Алмазова, вул. Суворова на вул. Михайла Омеляновича-Павленка, пров. Кутузова на пров. Євгена Гуцала, проспект Ватутіна на проспект Романа Шухевича та проспект Московський на проспект Степана Бандери.