Київрада забезпечила дві громадські організації фінансуванням з міського бюджету

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 84 з 98 зареєстрованих в залі депутатів.

Цим рішенням внесено зміни до міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2016-2018 роки та порядку відбору організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва, затверджених рішенням від 11 лютого 2016 року №89/89.

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Зокрема, збільшено загальний обсяг фінансування програми «Соціальне партнерство» на 3,9 млн грн. Бюджетні кошти, які надаватимуться відповідним організаціям, можуть бути використані на оплату оренди землі та комунальних послуг.

За інформацією Київради, центр «Наші діти» функціонує у столиці з 2007 року як інноваційний проект із захисту прав дітей, які потрапили у складні життєві обставини. Він співпрацює з міськими соціальними службами і надає комплексну соціальну, психологічну, педагогічну, медичну та інші види допомоги на стаціонарній основі дітям, які її потребують. Упродовж 2015 року у Центрі перебували 73 дитини шкільного й дошкільного віку. Маючи статус неприбуткової установи, вона не може одержувати прибуток і, відповідно, позбавлена можливості своєчасно сплачувати комунальні послуги.

За сприяння Фонду «Асперн», який функціонує у Дарницькому районі столиці, відкрито гуртожиток для тимчасово проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; створено центр соціально-психологічної реабілітації дітей; відкрито заклад допрофесійної підготовки та професійної орієнтації найбільш соціально вразливих груп дітей та молоді.

Як і центр «Наші діти», фонд «Асперн» має статус неприбуткової установи, не може одержувати прибуток і позбавлений можливості своєчасно сплачувати комунальні послуги.