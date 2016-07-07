Джамала отримала відзнаку "Почесний громадянин Києва" (фото)

11:38, 07 липня 2016
Київ
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Сусана Джамаладінова, відома як співачка Джамала, яка цього року виграла конкурс Євробачення, отримала особисто з рук міського столиці Віталія Кличка відзнаку Почесного громадянина Києва.

facebook.com/jamalaofficial

Як передає кореспондент УНІАН, відбулося це на початку засідання Київради.

Кличко нагадав, що рішенням Київради від 26 травня ц.р. за видатні особливі заслуги в розвитку культури та за активну громадську діяльність Джамалі надано звання Почесного громадянина Києва.

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Джамала подякувала за відзнаку та заспівала уривок пісні-гімну столиці України "Як тебе не любити, Києві мій".

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