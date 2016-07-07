Депутат-радикал Мосійчук потрапив у ДТП, після якої розкритикував поліцію Києва

Про це депутат написав на своїй сторінці у Facebook.

"Вчора близько 19.30 втрапив в невеличку ДТП на проспекті Перемоги поблизу цирку. Для з'ясування обставин ДТП та ступеню винуватості учасників викликали поліцію", - йдеться у його повідомленні.

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Він розповів, що дві години чекали поліцію. "Скінчилося це тим, що нам довелось самим зупинити екіпаж патрульної поліції який рухався повз місце ДТП. Після цього оформлення ДТП тривало ще дві з половиною (!!!) години", - висловив обурення Мосійчук.

За його словами, з такими реформами країна ще років двадцять буде наближатися до рівня поліції Зімбабве.

Раніше народний депутат з фракції «БПП» Олег Барна у Харківській області потрапив в дорожньо-транспортну пригоду, повертаючись із зони АТО.