СБУ затримала слідчого київської поліції, що вимагав хабарі у $15 тисяч
09:40, 07 липня 2016Київ
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Слідчого Голосіївського управління київської поліції затримала на хабарі Служба безпеки України спільно з прокуратурою.
В Києві затримали поліцейського-хабарника / Ілюстрація УНИАН
Як повідомляє прес-центр СБУ, здирник вимагав 15 тисяч доларів від мешканця столиці за закриття кримінального провадження щодо фіктивного підприємництва та привласнення і розтрати майна. Також за ці гроші поліцейський обіцяв повернути речові докази, вилучені у ході слідства.
Правоохоронці затримали капітана поліції під час отримання частини хабара у розмірі 8500 євро.
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Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення затриманому про підозру.
Тривають слідчі дії.
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