СБУ затримала слідчого київської поліції, що вимагав хабарі у $15 тисяч

Як повідомляє прес-центр СБУ, здирник вимагав 15 тисяч доларів від мешканця столиці за закриття кримінального провадження щодо фіктивного підприємництва та привласнення і розтрати майна. Також за ці гроші поліцейський обіцяв повернути речові докази, вилучені у ході слідства.

Правоохоронці затримали капітана поліції під час отримання частини хабара у розмірі 8500 євро.

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Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення затриманому про підозру.

Тривають слідчі дії.