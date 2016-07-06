Луценко призначив Дмитра Чібісова прокурором Київської області

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГПУ.

На заході також були присутні голова Київської облдержадміністрації, голова Київської обласної ради, представники правоохоронних органів області, керівники місцевих прокуратур.

Луценко наголосив на необхідності відновлення довіри суспільства до діяльності органів прокуратури, що можливе через розслідування резонансних і добре відомих в регіоні проблем, які стосуються незаконного видобутку піску, наркоторгівлі, функціонування незаконних сміттєзвалищ, грального бізнесу, незаконного будівництва тощо.

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«Для того, щоб повернути довіру громадян до органів прокуратури, – потрібно витягнути руки з бізнесу і почати проводити справжнє розслідування резонансних справ. Наприклад, таких як незаконні забудови в добре відомих елітних районах Київської області», - зазначив також генпрокурор.

Луценко попередив про проведення перевірки особового складу органів прокуратури на доброчесність.

Окрім того, він акцентував увагу на необхідності скоординованих дій у подоланні злочинних проявів спільно зі співробітниками МВС, СБУ, ДФС та іншими правоохоронними органами.

Як зазначається в повідомленні ГПУ, Чібісов (1978 року народження) працює в органах прокуратури з 2000 року. Обіймав, зокрема, посади заступника прокурора Оболонського району Києва, Переяслав-Хмельницького міжрайонного прокурора Київської області, заступника прокурора Київської області, прокурора Чернігівської області, начальника відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області.