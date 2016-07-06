Кличко сподівається, що новий прокурор Києва зможе притягнути до відповідальності осіб, які "грабували столицю"

Про це мер Києва заявив під час представлення Генпрокурором України нового прокурора столиці Романа Говди.

«Я хочу побажати вам успіху та сил, адже від вашої роботи залежить наш спільний успіх. Київська громада очікує від вас ефективної роботи. І я зі сторони міської адміністрації гарантую вам повну підтримку: ми готові надавати усю необхідну інформацію та свою допомогу. Ми вже передали до прокуратури міста матеріали щодо столичних корупціонерів, і, сподіваюсь, ви зможете притягнути до відповідальності осіб, які грабувати столицю», – підкреслив Кличко, звертаючись до новопризначеного прокурора міста.

Мер Києва наголосив, що для міської влади боротьба з корупцією – пріоритетний напрямок.

«Ми робимо все для того, аби унеможливити корупційні діяння в столиці. І нам вже є чим звітувати в Києві. Минулого року, ми зокрема, збільшили надходження до міського бюджету на 30%: ми відкрили тендери та аукціони, ухвалили прозорий бюджет і відкрили для громади всі надходження та витрати з нього. Ми робимо все максимально прозоро та відкрито. Всі ці заходи стали реальною перепоною для корупції у роботі міської адміністрації», – зазначив Кличко.

У якості прикладів усунення корупційної складової у роботі комунальних підприємств Віталій Кличко навів роботу КП «Київський зоопарк» та «Фармація». «Столичний зоопарк отримував збитки близько 10 млн гривень на рік. Зараз він не тільки позбувся боргів, а й отримав прибуток у 3 млн грн. У 2013-му році збитки «Фармації» складали 25 млн, зараз прибуток становить 8 млн. Очевидно, що раніше ці гроші осідали в кишенях корупціонерів», – розповів мер Києва.

Кличко також додав, що кожен корупціонер, без виключень, має отримувати належне законне покарання, тоді й боротьба з корупцією буде більш ефективною.

«Має бути налагоджена ефективна система стримування для тих, хто має спокусу вчиняти корупційні дії. Корупціонери ж повинні отримувати належне покарання. І в цьому напрямку ми маємо великі очікування від міської прокуратури», – зазначив Кличко.