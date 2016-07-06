У Києві в ніч на 7 і 9 липня роботу метро буде продовжено
16:23, 06 липня 2016Київ
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У Києві в ніч на 7 липня робота метрополітену буде продовжена на дві години, а в ніч на 9 липня – на одну годину.
Після концерту можливі обмеження на вхід для пасажирів на ряді станцій / Фото УНІАН
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації.
Рішення прийнято для того, щоб відвідувачі фестивалю «Uparк – Festival», який відбудеться на НСК «Олімпійський», могли комфортно дістатися до будинку.
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В залежності від пасажиропотоку після концерту можливі обмеження на вхід для пасажирів станцій метро «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого».
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