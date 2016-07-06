Луценко представив нового керівника прокуратури Києва

Як повідомляє прес-служба прокуратури Києва, у заході взяли участь мер міста, керівники правоохоронних і судових органів столиці.

Представляючи новопризначеного очільника столичної прокуратури, Луценко звернув увагу на критичний рівень злочинності у столиці та наголосив на важливості скоординувати зусилля усіх силових структур щодо його зниження.

Читайте такожОперація "Бурштин": Луценко відсторонив прокурора Рівненщини від посади (фото, відео)

Генеральний прокурор України також зазначив, що серед першочергових завдань органів столичної прокуратури є проведення ретельного перегляду усіх існуючих і закритих кримінальних проваджень, які стосуються діяльності попередньої міської влади.

«У «київському водосховищі» водиться «велика риба» і у цьому сховищі, у прямому сенсі, було поховано багато справ і не тільки щодо «космічної команди», - сказав Луценко.

Генпрокурор також поставив завдання перевірити діяльність всіх комунальних підприємств міста. «Ті, хто пограбували столицю на мільярди, мають бути покарані, незалежно від того, де вони перебувають», - наголосив він.

Під час свого виступу Луценко також нагадав про початок перевірки прокурорів на доброчесність. «Я захищатиму кожного чесного прокурора, але не тих, хто хоче займатися тут бізнесом чи має незадеклароване майно. Такі прокурори мають звільнити місце для тих, хто не має таких зауважень», - наголосив Луценко.

Підсумовуючи захід генпрокурор висловив сподівання на принципову та наступальну роботу органів столичної прокуратури задля поверненню званню прокурора високого рівня суспільної довіри.

Читайте такожЛуценко призначив прокурора Херсонської області

«Я очікую рішучих та наступальних дій, у першу чергу, у боротьбі із корупцією, щоб кожен киянин відчув, що в країні відбуваються зміни», - зазначив Луценко.

Як відомо, Луценко з приходом в ГПУ звільнив Говду з посади заступника генпрокурора при Вікторі Шокіні.