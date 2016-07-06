У Києві автомобіль посольства Росії потрапив у ДТП (фото)
14:13, 06 липня 2016Київ
508
ДТП сталася 5 липня на Севастопольській площі в Києві.
Водій автомобіля Volkswagen з дипломатичними номерами посольства РФ зіткнувся з попутним позашляховиком Mitsubishi, передає dtp.kiev.ua.
Зазначається, що обійшлося без постраждалих, автомобілі отримали незначні пошкодження.
Читайте такожКолишній мер Києва Омельченко потрапив у ДТП (фото)
Раніше народний депутат з фракції «БПП» Олег Барна у Харківській області потрапив в дорожньо-транспортну пригоду, повертаючись із зони АТО.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter