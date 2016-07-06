Кличко перебудує зоопарк за європейськими стандартами - експерт
Після того, як 4 липня Віталій Кличко презентував концепцію розвитку київського зоопарку, тема столичного звіринця знову повернулася на перші шпальта газет. Однак, якщо ще два роки тому зоопарк був епіцентром поганих новин, то тепер він фактично отримав друге дихання.
За словами виконавчого директора АП «POLITCONSULTANT.org» Миколи Волгова, через некомпетентність попереднього керівництва київський зоопарк буквально опинився на межі закриття. «Давайте згадаємо, що було років п'ять тому, − пропонує Микола Волгов. – Тоді небайдужі працівники «злили» в ЗМІ інформацію про смерть слона, якого били струмом і годували м'ясом, хоча це травоїдна тварина. Звісно, що після таких знущань Київ викреслили зі списку обміну тваринами, а в 2010 році взагалі визнали одним з п'яти найгірших у світі», – нагадав експерт.
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Микола Волгов констатує, що занедбаність цього зоопарку фактично не має в світі аналогів. «Складно провести хоч якусь історичну паралель, тому що ситуація з київським зоопарком дійсно страшна. Навіть зоопарк Фрідріхсфельде у Східній Німеччині був у більш пристойному стані після краху Берлінської стіни, ніж київський зоопарк після попередньої влади. Слава Богу, Віталій Кличко справді взявся реанімувати звіринець, перетворивши його з концтабору для тварин на сучасний європейський зоопарк», – заявив Микола Волгов.
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Експерт також зазначає, що завдяки принциповій позиції мера головний звіринець столиці вдалося повернути в Міжнародну систему видів тварин. «У 2014 році Віталій Кличко змінив директора зоопарку, і це дало свій результат. Буквально за рік погасили борг в 10 мільйонів гривень, ввели прозору систему закупівлі кормів, електронний квиток, а зоопарк повернули в Міжнародну систему видів тварин. Цього звичайно не достатньо, але відверто кажучи, якщо міська влада доведуть до кінця запропонований Віталієм Кличком проект, то це перетворить Київський зоологічний парк на один з кращих в Європі».