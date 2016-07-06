Кличко перебудує зоопарк за європейськими стандартами - експерт

За словами виконавчого директора АП «POLITCONSULTANT.org» Миколи Волгова, через некомпетентність попереднього керівництва київський зоопарк буквально опинився на межі закриття. «Давайте згадаємо, що було років п'ять тому, − пропонує Микола Волгов. – Тоді небайдужі працівники «злили» в ЗМІ інформацію про смерть слона, якого били струмом і годували м'ясом, хоча це травоїдна тварина. Звісно, що після таких знущань Київ викреслили зі списку обміну тваринами, а в 2010 році взагалі визнали одним з п'яти найгірших у світі», – нагадав експерт.

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Микола Волгов констатує, що занедбаність цього зоопарку фактично не має в світі аналогів. «Складно провести хоч якусь історичну паралель, тому що ситуація з київським зоопарком дійсно страшна. Навіть зоопарк Фрідріхсфельде у Східній Німеччині був у більш пристойному стані після краху Берлінської стіни, ніж київський зоопарк після попередньої влади. Слава Богу, Віталій Кличко справді взявся реанімувати звіринець, перетворивши його з концтабору для тварин на сучасний європейський зоопарк», – заявив Микола Волгов.

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Експерт також зазначає, що завдяки принциповій позиції мера головний звіринець столиці вдалося повернути в Міжнародну систему видів тварин. «У 2014 році Віталій Кличко змінив директора зоопарку, і це дало свій результат. Буквально за рік погасили борг в 10 мільйонів гривень, ввели прозору систему закупівлі кормів, електронний квиток, а зоопарк повернули в Міжнародну систему видів тварин. Цього звичайно не достатньо, але відверто кажучи, якщо міська влада доведуть до кінця запропонований Віталієм Кличком проект, то це перетворить Київський зоологічний парк на один з кращих в Європі».