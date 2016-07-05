У Києві конфлікт між двома чоловіками біля торгового центру завершився стріляниною - поліція

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, інформація до правоохоронних органів надійшла від очевидців, які заявили, що біля ТРЦ на вулиці Луначарського стався конфлікт між чоловіками та було чути постріли.

На місце події прибули співробітники Дніпровського управління поліції, які опитали адміністрацію закладу та свідків пригоди. Попередньо встановлено, що правопорушники застосували травматичну зброю.

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Інформація про потерпілих перевіряється.

Відомості про цей факт зареєстровані в журналі єдиного обліку Дніпровського управління поліції. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На місці працює слідчо-оперативна група. Встановлюються всі обставини події та особи, які можуть бути до неї причетні.