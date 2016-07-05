На території музею історії України відкрили відновлені сходи

Кличко зазначив, що кожен киянин хоче, щоби наше місто виглядало гарним, сучасним і водночас зберігало свою історію і архітектуру. А територія Національного музею історії України, розташованого на Старокиївській горі, – це унікальне місце історичної спадщини, яке поєднує залишки захисних валів міста Володимира, фундамент Десятинної церкви, залишки фундаменту княжих палаців – Град Володимира. Тож у квітні на засіданні проекту спільної дії «Зробимо разом» була обговорена ініціатива щодо благоустрою території музею історії. Станом на сьогодні, у рамках першої черги благоустрою, окрім відновлення гранітних сходів, вже укріпили підпірну стіну схилу, відновили гранітний паркан з чавунними вставками, який відділяє фундамент Десятинної церкви від вул. Володимирської, відновили старовинні ліхтарі. Реконструкцію всієї території Національного музею України заплановано завершити до кінця серпня.

Мер подякував меценатам за внесок у збереження історичної спадщини Києва, зокрема відновлення сходів. Адже сходи були реконструйовані у рамках соціального проекту «Зробимо разом», до участі в якому столична влада для благоустрою міста залучає меценатів.

«На початку 2000-х років мені надійшла пропозиція долучитися до відновлення Михайлівського собору і відреставрувати скульптуру Архістратига Михаїла, захисника нашого міста. Я до сьогодні з задоволенням проходжу з дітьми повз Михайлівський Золотоверхий і говорю: «Ми зробили внесок, щоби відновити собор і скульптуру Архістратига Михаїла», – зазначив Кличко. – І таке прагнення має бути у кожного з нас – робити простір навколо кращим і гарнішим. Адже Київ – це місто, в якому ми живемо і в якому житимуть наші діти й наступні покоління. Потрібно берегти нашу історичну спадщину і любити своє місто не тільки на словах», – наголосив Кличко.

Він також зазначив, що найближчим часом будуть відкриті нові сходи з Пейзажної алеї до урочища Кожум’яки.