Сьогодні розпочне роботу перший в столиці муніципальний велопрокат

Про це повідомляє 112.ua.

За його словами, прокат байків поки буде працювати в тестовому режимі.

"Презентація відбудеться сьогодні в обід. Локації прокату знаходяться по всьому Києву. В загальному, є 8 локацій з муніципальним велопрокатом. Працює переважно він з 8 години ранку до 8 години вечора", – сказав кореспондент.

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За словами велосипедиста Андрія Маловацкого, "для того, щоб скористатися прокатом, потрібно пройти всі пункти реєстрації на сайті.

"Якщо виникають якісь складнощі, можна телефонувати до call-центру за телефонами гарячих ліній. Також потрібно встановити відповідну програму на смартфон. Потім потрібно буде з телефону відсканувати код, який знаходиться на багажнику велосипеда або ввести індивідуальний номер велосипеда", – пояснив велосипедист.