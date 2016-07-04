У Києві син майже 10 років знімав пенсію померлого батька

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної прокуратури, досудовим розслідуванням встановлено, що у 2003 році приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу посвідчив довіреність, якою пенсіонер уповноважив свого сина отримувати різного роду соціальні виплати, у тому числі й пенсію. З того часу чоловік отримував усі грошові кошти, які надходили на карткові рахунки його батька.

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У 2005 році пенсіонер помер, даний факт було зареєстровано за заявою сина управлінням юстиції Донецької області. «Однак і після цього чоловік продовжував знімати пенсію батька з його карткового рахунку. Крім того, кожного разу, коли закінчувався термін дії карткового рахунку, киянин звертався до однієї з філій столичного банку, де, шляхом обману банківських працівників, отримував нові картки до пенсійного рахунку», - йдеться в повідомленні.

В результаті з 2005 року зловмисник протиправно заволодів грошовими коштами на загальну суму понад 200 тис. грн, чим завдав шкоду державі в особливо великих розмірах. Його дії кваліфіковано за ч.2 ст. 190 (шахрайство) та ч. 2 ст. 192 (заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою) КК України.