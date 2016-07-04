Кличко презентував концепцію оновлення Київського зоопарку

“Навколо Київського зоопарку було багато спекуляцій, різноманітних чуток - то забудують його, то за місто нібито збираються перенести. Я зразу сказав: столичний звіринець однозначно залишиться там, де він знаходився історично. Але ми зробимо його кращим, привабливішим і однією зі справжніх візитівок нашого міста”, - зазначив Віталій Кличко.

Він зауважив, що у 2010 році звіринець потрапив до антирейтингу світових зоопарків, а борг підприємства у жовтні 2014 року становив 10 мільйонів гривень. “Ми змінили керівництво звіринця, провели аудит, запросили вітчизняних і європейських експертів для розробки концепції розвитку зоопарку – і вже готові її презентувати. В минулому році зоопарк сплатив борги, запровадив прозору систему закупівлі кормів, розпочав обмін самотніми тваринами з іншими зоопарками світу. Для відвідувачів тепер діє електронний квиток, на території зоопарку працює мережа Wi-Fi”, - розповів про запроваджені новації Київський міський голова.

Мер відзначив, що у 80-х роках столичний зоопарк відвідували 2 млн людей на рік. У 2014 році - лише 450 тис. Водночас, після зміни керівництва, у минулому році відвідуваність звіринцю зросла до 600 тисяч, а цього року є тенденція до збільшення цього показника ще на 20%.

“Ми за короткий час змогли витягнути Київський звіринець із ганебного переліку найгірших зоопарків світу і сьогодні ведемо переговори про поновлення членства в Європейській асоціації зоопарків та акваріумів, звідки наш зоопарк виключили в 2007-ому році. Це дозволить київському звіринцю обмінюватися найбільш цінними видами тварин з великими зоопарками Європи”, - наголосив Кличко.

Розповідаючи про концепцію оновлення зоопарку, мер Києва відзначив, що основна мета - зробити київський звіринець справжнім місцем для сімейного дозвілля. “Середовище оновленого зоопарку буде максимально наближеним до природних умов – не буде галасливих атракціонів, не буде грат для тварин. У зоопарку з’являться оглядові майданчики, місця з єдиним середовищем для тварин та людей, великий і цікавий екскурсійний маршрут”, - зауважив Кличко.

Він відзначив, що під час оновлення звіринцю буде збережена уся унікальна колекція рослин, а основними матеріалами для реконструкції будуть дерево, камінь та скло. Під час реконструкції зоопарк продовжуватиме працювати.

Кошторис реконструкції зоопарку, за попередніми оцінками, становить близько 300 мільйонів гривень. Як зауважив Кличко, частина цих коштів буде профінансована з міського бюджету. Більшу ж частину грошей столична влада планує отримати від небайдужих меценатів. Київський міський голова запевнив, що розподіл коштів, тендери на роботи відбуватимуться відкрито та прозоро.

“Я звертаюся до спонсорів та меценатів приєднатися до цього проекту через фонд «Майбутній Київ», який вже реалізовував важливі проекти. Як, наприклад, відновлення паркану ботанічного саду. Впевнений, що разом ми перетворимо Київський звіринець на один із найкращих у світі, на місце, яке даруватиме позитивні емоції і дітям, і дорослим”, - наголосив Кличко.

У свою чергу, директор Київського зоопарку Кирило Трантін відзначив, що концепція реконструкції зоопарку передбачає застосування принципу географічного зонування. Так на мапі столичного звіринця з'явиться "Африканська савана". "На місці однієї з застарілих водойм з'явиться унікальний вольєр, де одночасно будуть експонуватися три види тварин: жирафи, зебри, страуси", - розповів Трантін.

Крім того, буде сформована "Долина слонів" на території Шулявської балки. "Там буде два вольєри - для самок, і для самців. Тоді ми зможемо нарешті привезти нашому слону "дівчинку". Буде побудована і нова сучасна зона для бегемотів і носорогів, яких ми згодом зможемо привезти", - зазначив директор зоопарку.

Також в Київському звіринці буде відкрита нова експозиція з пінгвінами, реконструйований і вдосконалений острів хижаків і авіарій, з’явиться новий вольєр з гарними умовами для всіх приматів. Такими, які на сьогодні має горила Тоні, для якого був облаштований вольєр за кошти Хайден Панетьєрі.