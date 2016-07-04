Кличко привітав нову українську поліцію з першою річницею роботи

Як повідомляє прес-служба КМДА, Віталій Кличко нагадав, що рік тому перед новою поліцією ставилося завдання – не лише змінити бренд, а й втілити в життя нову філософію роботи правоохоронців.

«Рік, що минув, довів, що українські правоохоронці можуть працювати зовсім за іншими стандартами ніж до цього, а їх робота вийшла на якісно інший рівень», – сказав столичний голова.

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Він додав, що крок за кроком, сучасній поліції вдається змінювати ситуацію. Мер зауважив, що саме принциповість поліції у забезпеченні правопорядку змушує громадян поважати закон і дотримуватися порядку.

Кличко наголосив, що для нього, як для мера столиці України, одне з головних завдань, щоб кияни та гості столиці відчували себе захищеними. Саме тому, додав мер, столична влада надає необхідну допомогу поліції.

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«Наше завдання – зробити все, щоби умови роботи київської поліції були найсучаснішими», – зазначив Віталій Кличко. Він нагадав, що в рамках програми «Безпечна столиця» і запровадження системи управління містом Smart City відбувається встановлення камер відеоспостереження на вулицях Києва, запроваджені безкоштовні курси англійської для Служби 102, передані 100 велосипедів зі спорядженням для патрульної поліції Києва.

«Я завжди кажу, що столична влада та поліція – це одна команда. Ми розраховуємо на київську поліцію. А київська поліція може розраховувати на громаду, яка допомагає у наведенні правопорядку в нашому місті», – сказав Київській міській голова.

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Кличко також додав, що влада Києва й надалі буде надавати допомогу, щоб київська поліція ставала ще більш професійною, сучасною та технологічною.

«Ефективність роботи поліції має підвищуватися. Правоохоронці повинні надавати якісний сервіс і оперативно реагувати на ті серйозні виклики, які постають сьогодні в столиці», – наголосив Віталій Кличко. Він додав, що кияни розраховують на чіткі дії поліції у боротьбі з корупцією, наведенні ладу на дорогах Києва, в паркуванні у місті, боротьбі з незаконною торгівлею тощо.