В Києві у приватний будинок кинули вибухівку (фото, відео)

Як повідомляє Головне управління поліції в Києві, подія сталася вночі на території приватного будинку в Бортничах у Дарницькому районі.

Невідомі особи кинули невстановлені вибухові пристрої, внаслідок чого було пошкоджено фасад будівлі і два вікна на першому поверсі.

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Приблизно о 1:45 до чергової частини Дарницького управління поліції надійшло повідомлення від 32-річної мешканки району про те, що невідомі кинули на подвір’я вибухові пристрої.

За вказаною адресою негайно виїхав наряд патрульної поліції та слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції. Правоохоронці опитали власників будинку та ймовірних свідків цієї події. Зі слів потерпілих встановлено, що коли вони почули вибухи, вибігли на вулицю та побачили пошкоджені фасад і вікна оселі.

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Під час ретельного обстеження подвір'я та прилеглої території поліцейські вилучили частини запалів, а саме: два важелі, ударник, пружину та інші металеві осколки, імовірно, від гранат "РГД-5".

За цим фактом відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

На теперішній час правоохоронці встановлюють усі обставини цієї події та розшукують осіб, причетних до скоєння правопорушення. Зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі.