Для дружби порода неважлива: у столиці відбулась виставка безпородних собак (фоторепортаж)
16:39, 03 липня 2016Київ
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У столичному "Парку дружби народів" відбулась виставка "Кубок Барбоса - 2016".
У столиці відбулась виставка безпородних собак / УНІАН
Вчора, 2 липня, люблячі господарі безпородних песиків хизувались своїми улюбленцями і роздивлялися інших. Виставка пройшла під гаслом "Для дружби порода неважлива".
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Учасники "Кубка Барбоса" наряджали свої чотирилапих друзів у карнавальні костюми і збирали допомогу для притулків бездомних тварин.
УНІАН ділиться з читачами зворушливим фоторепортажем.
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