Для дружби порода неважлива: у столиці відбулась виставка безпородних собак (фоторепортаж)

Вчора, 2 липня, люблячі господарі безпородних песиків хизувались своїми улюбленцями і роздивлялися інших. Виставка пройшла під гаслом "Для дружби порода неважлива".

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Учасники "Кубка Барбоса" наряджали свої чотирилапих друзів у карнавальні костюми і збирали допомогу для притулків бездомних тварин.

УНІАН ділиться з читачами зворушливим фоторепортажем.