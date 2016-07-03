Для дружби порода неважлива: у столиці відбулась виставка безпородних собак (фоторепортаж)

16:39, 03 липня 2016
Київ
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У столичному "Парку дружби народів" відбулась виставка "Кубок Барбоса - 2016".

УНИАН

Вчора, 2 липня, люблячі господарі безпородних песиків хизувались своїми улюбленцями і роздивлялися інших. Виставка пройшла під гаслом "Для дружби порода неважлива".

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Учасники "Кубка Барбоса" наряджали свої чотирилапих друзів у карнавальні костюми і збирали допомогу для притулків бездомних тварин.

УНІАН ділиться з читачами зворушливим фоторепортажем.

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