У Києві світлофори на одній із центральних доріг запрацюють у режимі "зелена хвиля"

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається в повідомленні, «зелена хвиля» – це робота світлофорів у режимі, під час якого зелене світло горить на всій вулиці, чим дозволяє транспорту максимально швидко проїжджати відрізок, а не їхати від перехрестя до перехрестя, чекаючи своєї черги на світлофорі. Така практика частіше використовується на найбільших транспортних артеріях міста.

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За словами заступника голови КМДА Іллі Сагайдака, підвищення швидкості руху на міських магістралях і збільшення пропускної спроможності вулично-дорожньої мережі призведе до зменшення заторів на дорогах міста, чим покращить екологічну ситуацію.

«Даний проект впроваджується у тестовому режимі Інтелектуальної транспортної системи в місті Києві (ІТС), і я сподіваюсь, що пропускна здатність доріг та існуючі проблемні зони, що виникли на дорогах міста, буде подолано. При успішному тестуванні «Зелена хвиля» з’явиться і на інших магістралях столиці, основні з яких є маршрути так званого «малого кільця», – зауважив директор Департаменту транспортної інфраструктури Сергій Майзель.

«Режим «Зелена хвиля» дозволить десяткам тисяч киян витрачати менше часу на пересуванням містом, при можливості безперервного руху транспортного потоку на визначеній ділянці за умови дотримання рекомендованої швидкості (40-50 км/год)», – повідомив директор КП «Київдорсервіс» Віктор Черній.